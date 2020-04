Carloni (Lega), lettera al presidente Ceriscioli: "Pensare subito agli imprenditori balneari"

Una lettera inviata al Presidente Luca Ceriscioli in merito alla questione della ristrutturazione degli stabilimenti balneari da parte del consigliere regionale della Lega Mirco Carloni:

"Egr. Presidente Ceriscioli,

le scrivo per manifestarle la mia più sincera preoccupazione per quanto sta accadendo ad alcuni imprenditori balneari della nostra Regione. Con l’ultimo DPCM del 10 aprile 2020 e con l'ultimo Decreto del Presidente della Regione Marche n. 99 del 16 aprile 2020, sono stati autorizzati per gli stabilimenti balneari i lavori di manutenzione, ma non quelli di ristrutturazione. Questa differenziazione comporta oggi il blocco dei lavori che alcuni stabilimenti avevano programmato investendo talvolta centinaia di migliaia di euro con mutui e finanziamenti. E’ questo il caso di alcuni imprenditori balneari di Senigallia che hanno denunciato questa situazione anche negli organi di stampa . Come loro in tutta la Regione da nord a sud analogamente si trovano in una situazione di stallo con importanti investimenti bloccati e con l’assenza di certezze di quando potranno riprendere i lavori. Le ristrutturazioni degli stabilimenti comportano piccoli cantieri che coinvolgono al massimo 3-4 operai che lavorano all’aperto e pertanto ritengo che esistano tutte le condizioni affinché i lavori possano svolgersi nella piena sicurezza per i lavoratori. Alla luce della grave situazione economica che stiamo vivendo non possiamo permettere che questi imprenditori non possano completare gli investimenti programmati e/o in corso, e non possano riaprire i propri stabilimenti solo per motivi burocratici dovuti alla pandemia COVID-19. Le chiedo pertanto di intervenire rapidamente affinché la Regione consenta di autorizzare i lavori anche per le ristrutturazioni per le attività balneari che in questo momento hanno bisogno di provvedimenti immediati visto l’avvicinarsi della stagione estiva.

Certo del suo interesse, le invio i miei più cordiali saluti.

Il Consigliere Regionale

Mirco Carloni"