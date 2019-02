Elezioni provinciali, Ciccioli (Fdi): «Bene l'elezione di un nostro consigliere»

«I risultati delle elezioni provinciali svoltesi domenica hanno dato dignità al centrodestra ed evidenziato il crescente consenso di Fratelli d'Italia che ha visto rieletto il suo Presidente Provinciale Lorenzo Rabini a consigliere, aumentando notevolmente i voti ricevuti rispetto alle precedenti elezioni. Nella stessa lista, è eletto con lui a consigliere provinciale, Mario Araco di Forza Italia e solo per pochissimi voti non e stato eletto il consigliere in rappresentanza della Lega». A commentare l'esito delle Elezioni Provinciali è Carlo Ciccioli, portavoce regionale di Fratelli d'Italia.

«Questo - continua - deve far riflettere perchè se fosse stata presentata una lista unitaria tra i tre partiti del centrodestra e le Liste civiche che nell'elettorato di centrodestra hanno radicamento, si sarebbe conquistato un seggio in più, un sesto seggio, portando la rappresentanza del PD da sette a sei seggi ed avrebbero visto un eletto in più nell'opposizione al Partito Democratico. Sta a significare che l'unità elettorale tra movimenti affini è sempre un valore vincente. Questo deve essere motivo di riflessione per le liste civiche in vista delle prossime elezioni comunali del 26 maggio, dove le liste unitarie possono costituire alternativa di governo in molte cittadine della nostra provincia e dell'intera regione».