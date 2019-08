Quale sviluppo per creare lavoro? Risponde Carlo Calenda: l’ex ministro ad Ancona

Terzo incontro all'Anfiteatro del Parco Belvedere di Posatora. Giovedì 29 agosto alle ore 21 interverrà Carlo Calenda, già Ministro dello Sviluppo Economico e attuale parlamentare europeo.

Tema dell'incontro "Quale sviluppo per creare lavoro", una riflessione sul rapporto tra stato e economia, sul riformismo del terzo millennio, su cosa dovrebbe fare l'Italia per garantire crescita: dagli investimenti alle protezioni sociali. L’incontro è organizzato dall'Unione Comunale del PD di Ancona. In caso di pioggia l'incontro si terrà nella sala conferenza dell'Informagiovani a piazza Roma.