Carenza di personale all’ufficio del giudice di pace, Mangialardi: «Mobilità interna»

SENIGALLIA – «Siamo consapevoli delle difficoltà attraversate dall’ufficio del giudice di pace nella nostra città e condividiamo le preoccupazioni espresse dall’ordine degli avvocati. Purtroppo la sofferenza di questo importante presidio di giustizia locale è riconducibile alla carenza di personale, ulteriormente aggravatasi con il recente pensionamento di un’altra unità lavorativa del medesimo ufficio e di altre all’interno dell’ente dopo l’entrata in vigore di quota 100; pensionamenti che peraltro la legge non ci consente di compensare entro l’anno. Ovviamente l’Amministrazione comunale è pronta al confronto al fine di dare continuità ed efficienza operativa alla struttura, che ha sempre difeso e sostenuto, spesso con il solo supporto di pochi altri Comuni. L’obiettivo è giungere a una soluzione definitiva tramite una mobilità interna, che però, inevitabilmente, finirà con il mettere in difficoltà un altro servizio». Così il sindaco Maurizio Mangialardi sulle difficoltà dell’ufficio del giudice di pace di Senigallia dovute alla carenza di personale.