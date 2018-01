Elezioni politiche 2018, presentati i candidati marchigiani di CasaPound

Questo l'elenco completo dei candidati marchigiani di CasaPound in vista delle prossime Elezioni politiche.

CAMERA

Collegi Uninominali Camera:

Marche – 01 (Ascoli Piceno)

Giorgio Ferretti

30 anni, militante di CasaPound della prima ora, animatore e fondatore dei circoli “Bolide” e “Fahrenheit”, appassionato di sport di squadra e politica, è stato responsabile regionale di CasaPound per le Marche tra il 2011 e il 2017. Attualmente è responsabile provinciale del movimento ad Ascoli Piceno.Marche – 02 (Civitanova Marche)

Maddalena Cosenza

nata a Montegiorgio nel 1973, ha vissuto 17 anni a Roma dove ha iniziato ad appassionarsi di politica e, dal 2005 a militare in CasaPound. Appassionata di storia, musica e calcio, è tornata nelle Marche e ha rinnovato il suo impegno politico con la comunità di Casapound Fermo.

Marche – 03 (Macerata)

Valentina Bonci

27 anni, militante di CasaPound dal 2013 nella locale sezione di Macerata. Appassionata di arti marziali e di animali, lavora nel settore della ristorazione da oltre 10 anni.

Marche – 04 (Ancona)

Emanuele Mazzieri

classe 1985, agente di commercio.

Inizia la sua esperienza politica a 16 anni, nella storica sezione della Fiamma Tricolore in via del Gallo ad Ancona. Si avvicina a CasaPound nel 2014, vedendo nel movimento della tartaruga frecciata l’unica speranza politica e sociale dell’Italia.

Marche – 05 (Fano)

Manuela Fois

Madre lavoratrice, di origine sarda, milita da 4 anni in CasaPound presso la sezione provinciale del movimento.

Marche – 06 (Pesaro)

Christiano Demontis

Perito agrario e operaio in una ditta del settore alimentare, da oltre 20 anni svolge attività politica, gli ultimi 5 dei quali in CasaPound Italia come responsabile provinciale a Pesaro .

Giorgio Ferretti (capolista Marche 01)

Anna Anastasi (foto singola)

(capolista Marche 02)

Lavoratrice dipendente a Pesaro, da 5 anni presta azione di volontariato per la locale sezione dell'ENPA. Da 3 anni militante di CasaPound Pesaro, è responsabile regionale della Foresta Che Avanza, gruppo ecologista di CPI.

LISTE COLLEGI PLURINOMINALI:

Marche – 01 (sud Marche)

Giorgio Ferretti

Alessia De Angelis

Francesco Pacini

Maddalena Cosenza

Marche – 02 (nord Marche)

Anna Anastasi

Christiano Demontis

Manuela Fois

Emanuele Mazzieri

SENATO

Collegi Uninominali Senato:

Marche – 01 (Pesaro)

Cristina Raimondi Cominesi

Laureata in Lingue e con un master in gestione delle Risorse Umane, lavora come traduttrice freelance. Da 4 anni milita in CasaPound nella locale sezione di Pesaro, dove si occupa della comunicazione.

Marche – 02 (Ancona)

Luca Canalini

Classe 1962, ragioniere. Inizia la militanza all'età di 15 anni nel Fronte della Gioventù. Ultimo segretario cittadino dell'MSI per Osimo e primo segretario di Fiamma Tricolore, approda a CasaPound nel 2016 con lo spirito battagliero che sempre lo ha contraddistinto.

Marche – 03 (Ascoli Piceno)

Michele Sgariglia

Inizia ad occuparai di politica col FdG nel 1994, nel 2001 diventa presidente della prima circoscrizione a Fermo. E' stato membro del cda dell'ERAP dal 2006 al 2011. Sposato e padre di una bambina, lavora come operatore antincendio presso l'elisoccorso del 118 Marche.

LISTA PLURINOMINALE:

Michele Sgariglia

Cristina Raimondi Cominesi

Luca Canalini

Luisa Lucini

