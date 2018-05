Lega, cambio al coordinamento comunale: partita anche la campagna tesseramenti

La Segreteria Provinciale di Ancona, annuncia un cambio di coordinamento all'interno della sezione cittadina di Jesi.

Conclusasi la fase elettorale condotta dal dottor Fabio Benni, gli iscritti hanno individuato unanimemente nella figura del sostenitore Gianni Ponzetti, il nuovo coordinatore pro-tempore. Il nuovo coordinamento si trova già impegnato nella campagna di tesseramento lanciata dal segretario Federale Matteo Salvini per sabato 5 e domenica 6 maggio. «La segreteria provinciale - afferma la Lega in una nota - coglie l'occasione di questo passaggio di consegne per ringraziare Fabio Benni dell'attività e dell'impegno profuso in questo periodo ed augura al nuovo coordinamento un altrettanta positiva attività’ a sostegno dei concreti bisogni ed aspettative dei cittadini».