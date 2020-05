Camerano: video informativo sul trattamento dei dati che fornite agli Uffici Comunali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Per facilitare l’informativa sul trattamento dei dati che fornite agli Uffici Comunali di Camerano, è ha disposizione di tutti i cittadini un video nella sezione “Privacy” del portale web istituzionale (http://www.comune.camerano.an.it/zf/index.php/privacy/index/privacy), che illustra, con un linguaggio semplice e chiaro, tutte le informazioni utili a comprendere chi, quando, dove, come e perché tratta e conserva i Vostri dati personali. All’interno della sezione è possibile vedere le norme di riferimento, la modulistica e le varie informative relative ai cittadini, ai fornitori e ai dipendenti che vi permetteranno di esercitare pienamente i diritti previsti dal Regolamento Comunitario sulla Privacy. Fornire i dati personali è necessario per poter usufruire dei servizi Comunali. I dati vengono trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e pubblicistiche, per l’adempimento degli obblighi di legge come le norme civilistiche, fiscali, contabili, di gestione amministrativa e di sicurezza ma anche per gli obblighi di natura precontrattuale, contrattuale, legale, per le comunicazioni di servizio e per il riscontro delle richieste di informazioni inoltrate. In caso di dubbi, quesiti o problemi è possibile contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@comune.camerano.an.it o il responsabile della protezione dati all’indirizzo e-mail dpo@morolabs.it Assessore Sistemi Informativi Costantino Renato