Camerano: attività per la sicurezza e l’efficienza informatica dell’ente comunale

La gestione di una rete informatica di un Ente Pubblico è un’attività di fondamentale importanza, considerato che il blocco parziale o totale degli apparati hardware e software può tradursi in una quasi sospensione dei procedimenti amministrativi, con conseguente interruzione dei servizi ai cittadini. Da anni, grazie al preciso lavoro svolto dall’Ufficio Informatica, i sistemi informativi hanno operato nei tempi e nelle modalità previste, garantendo la continuità dei servizi, la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati contenuti all’interno dei server. A breve verranno effettuate le sostituzioni degli attuali hard disk dei server con l’aggiornamento dei sistemi operativi Linux dei tre nodi del sistema cluster. Il sistema prevede che ci sia una distribuzione delle operazioni informatiche tra più server che avranno anche dei sistemi di backup automatici e di gestione da remoto. Verrà inoltre aggiornato il sistema di dominio in modo che non ci siano problemi con i nuovi sistemi operativi della Microsoft. Ovviamente tutte queste operazioni serviranno a rendere più efficiente la rete informativa Comunale, evitare la perdita di dati ed in caso di necessità velocizzare al massimo gli interventi di ripristino. L’interesse per la sicurezza nei sistemi informatici è cresciuto negli ultimi anni in funzione della loro diffusione, del ruolo sempre più importante che essi hanno nei contesti in cui operano, e della loro crescente complessità ed esposizione a possibili attacchi. Proprio per questo, l’Amministrazione Comunale considera strategica la gestione dell’informatica al fine di mantenere il più efficiente possibile la struttura in cui tutto il sistema opera. Assessore Sistemi Informativi Costantino Renato