Camerano: primo Consiglio Comunale in videoconferenza

Anche a Camerano è partito il Consiglio Comunale in videoconferenza in linea con i decreti di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus. I Consiglieri Comunali, di maggioranza e opposizione, per la prima volta, il 21 aprile, si sono riuniti formalmente in una “sede virtuale” collegati da remoto, dalla propria abitazione o dal proprio ufficio, avviando nei fatti un nuovo sistema di lavoro che potrebbe essere applicato, in caso di necessità, in altre situazioni/emergenze future. Nell’attuale emergenza stiamo testando la “resilienza” informatica dell’Ente e capire se le soluzioni studiate e prospettate riescono a rispondere ai requisiti di continuità operativa oltre ad avere una valutazione tangibile di tempi, complessità delle nuove procedure e risposta da parte degli utenti coinvolti. Nelle scorse settimane sono state già effettuate in videoconferenza due riunioni di Giunta e una di Commissione Consiliare, in quest’ultima sono state date indicazioni generali sulla modalità di esecuzione delle prossime riunioni ed è stata controllata la corretta installazione del software da parte dei Consiglieri, sono stati infine trasmessi via e-mail regolamentazione e indicazioni da parte del dpo sulla privacy. Le riunioni in videoconferenza saranno svolte nel rispetto di criteri di trasparenza, tracciabilità e sarà possibile per tutti i cittadini visionare i lavori in diretta streaming o in differita. Grazie all’utilizzo degli strumenti digitali sarà possibile far proseguire l’attività assembleare, conciliando il funzionamento istituzionale con le necessarie garanzie di tutela sanitaria. Tali procedure sono state avviate grazie al supporto dell’ufficio informatica del Comune e alla ditta Civicam che si sono adoperati per garantire i servizi digitali. Un ringraziamento va anche a tutti i Consiglieri per l’impegno e la disponibilità con cui si sono adeguati a queste nuove modalità, che ci permetteranno di continuare l’attività a garanzia della partecipazione democratica e della rappresentanza politica, con l'obiettivo di continuare a dare risposte alla cittadinanza. Assessore Sistemi Informativi Costantino Renato