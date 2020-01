Camerano, presenze in consiglio comunale nel 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Dall’analisi delle presenze durante le deliberazioni in Consiglio Comunale nell’anno 2019, emerge una buona partecipazione da parte di tutti i Consiglieri considerando la presenza media di quasi il 90%, compresa tra il valore minimo del 71% a quello massimo del 100%. Fanno l’en plein, ossia il 100% di presenze nell’anno 2019 i Consiglieri Sandra Pesaresi, Marianna Malatini, Federico Pini e Lorenzo Ballarini. A seguire Costantino Renato 94%, Vittorio Di Stazio 92%, Marco Principi 91%, il Sindaco Annalisa Del Bello 89%, Barbara Mori 85%, Stefano Defendi 85%, Ilaria Fioretti 83%, Roberto Roldi 77% e Lorenzo Rabini 71%. Dall’inizio del mandato (da Giugno 2016 a Dicembre 2019) la partecipazione maggiore è data dal Sindaco Annalisa del Bello (che nel caso di Camerano è anche Presidente del Consiglio Comunale) presente a 325 delibere, Ass. Marco Principi 323 e Ass. Costantino Renato 319. Pur avendo 79 presenze in meno rispetto al Sindaco (in quanto subentrato nel 2017 per surroga al dimissionario Consigliere Larry Lucchetti), Lorenzo Ballarini risulta invece il Consigliere con il miglior rapporto tra presenze e assenze, in quanto ha una partecipazione del 99% (246 su 248). Dalla medie delle presenze nell’anno 2019 per gruppi, emergono i seguenti dati: “Insieme per Camerano” ha una media di partecipazione del 92% (9 Consiglieri), “Vivi Camerano” 85% (1 Consigliere), “Movimento a 5 Stelle” 85% (1 Consigliere), “Camerano Operazione Futuro” 71% (1 Consigliere), “Gruppo misto” 100% (1 Consigliere). Il resoconto delle presenze è pubblicato con cadenza annuale sul sito istituzionale del Comune in un apposito spazio online denominato “Amministrazione Comunale”, dove è possibile visualizzare anche il dettaglio degli incarichi politici della Giunta e delle Commissioni, le delibere, i verbali del Consiglio Comunale e lo streaming delle sedute Consiliari. Tali informazioni servono a garantire trasparenza e una misurazione di massima del lavoro svolto dai Consiglieri anche se, essendo dati meramente numerici, non considerano il gran numero di ore per la preparazione e la discussione di ogni delibera, la complessità di ogni procedura amministrativa, il lavoro svolto durante le Commissioni ed eventuali impegni istituzionali di Assessori e Consiglieri ad altre assemblee o riunioni.