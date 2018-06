Camerano: il primo anno di diretta streaming in Consiglio comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Dall’analisi del primo anno di utilizzo della diretta streaming (dall’8 Giugno 2017) emerge che ci sono state oltre 5000 visite durante gli 11 Consigli Comunali trasmessi on-line per un totale di oltre 35 ore di lavori. Seguendo l’andamento delle visite per ogni singola data è possibile constatare un picco di 1563 visite nella prima diretta streaming dell’08/06/2017 e un continuo diminuire e aumentare di visite per ogni singola riunione con un trend totale medio in calo. Le visite sono state in media 456 compreso dal dato più alto di 1563 visite dell’08/06/2017 alle 67 del 19/04/2018. Escludendo la data di inizio di tale servizio è da rilevare che il numero di visite maggiore si è ottenuto in occasione di Consiglio Comunali con argomenti di particolare interesse per i cittadini (programmazione opere pubbliche, imposte, interrogazioni su criticità del territorio). Per accedere al servizio basta fare click sull’apposito banner presente sull’home page del sito istituzionale del Comune www.comune.camerano.an.it o entrando nella sezione “Amministrazione Comunale” nel quale è possibile vedere nel dettaglio i lavori effettuati dagli organi politici Comunali. L’intento di questo strumento è quello di garantire maggiore trasparenza e consentire un'ampia partecipazione dei cittadini al governo pubblico. Lo streaming va ad affiancarsi ai servizi di registrazione vocale e alla pubblicazione online dei verbali delle sedute e delle delibere.