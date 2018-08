Camerano, 12.000 sacchettini gratuiti per le deiezioni degli “amici a 4 zampe”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Dal 3 Settembre saranno a disposizione gratuitamente, per tutti i cittadini di Camerano, 12.000 sacchettini per la raccolta delle deiezioni canine. I sacchettini saranno posizionati all’entrata del Comune in Via San Francesco e potranno essere ritirati negli orari di apertura dell’Ecosportello (Lunedì 9:00-12:00, Mercoledì 9:00-13:00, Giovedì 15:00-18:00). Ogni cittadino potrà prelevare una scatolina bianca contenente 10 pratiche porta-bustine ognuna contenente 10 sacchetti, per un totale complessivo di 100 bustine per ogni fornitura. L’iniziativa, che lancia anche l’hashtag #nonfarefiguredicacca, nasce per sensibilizzare tutti i padroni degli “amici a 4 zampe” ad una maggiore attenzione nella raccolta degli escrementi che il proprio animale lascia durante le sgambate quotidiane, ed è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene. Non di minore importanza è anche diminuire ogni forma di intolleranza verso la presenza dei cani nelle strade, che fortunatamente, nella maggior parte dei casi, hanno dei padroni molto scrupolosi nell’osservare le normali regole del buon vivere civile. Invertendo i punti di vista, con molta probabilità il “genere canino” avrebbe molto da dire sul comportamento del “genere umano” considerato che in molti punti del paese sono presenti rifiuti di qualsiasi natura, spesso non biodegradabili ed inquinanti. Da parte del Comune e della Ditta che effettua lo spazzamento delle strade ci sarà sempre l’impegno ad operare affinchè ci siano strade e marciapiedi puliti, ma ovviamente sarebbe di grande aiuto l’osservanza dei normali principi del senso civico e della buona educazione. L’iniziativa non avrà alcun costo per le casse Comunali, in quanto la fornitura deriva dalla donazione di un privato. #camerano #nonfarefiguredicacca Assessore Ambiente Costantino Renato