By pass ferroviario, incontro con Rfi e Italferr: a luglio al via i lavori

Si è svolta questa mattina al castello di Falconara Alta una riunione tra Comune di Falconara, Rfi e Italferr sul progetto del by pass ferroviario. Per Rfi era presente l’ingegner Ciro Napoli, responsabile del progetto, con alcuni collaboratori, mentre per il Comune il Sindaco Brandoni, gli assessori Clemente Rossi e Matteo Astolfi, tecnici comunali e polizia locale.

Sono stati affrontati numerosi temi inerenti il by pass. Napoli ha comunicato all’Amministrazione che entro giugno ci sarà l’approvazione del progetto esecutivo del by pass e a luglio l’inizio lavori. Nel frattempo dal mese di marzo, come da richiesta del Sindaco Brandoni per evitare accessi impropri, comincerà la demolizione o sigillatura di alcune case espropriate da Rfi per fare posto al tracciato del by pass. È stato affrontato il tema della viabilità di Villanova perorando la causa di alcune soluzioni ascoltando anche le richieste di alcuni commercianti del quartiere.

Si è parlato inoltre della strada che realizzerà Rfi a sue spese che collegherà il sovrapasso ferroviario di via Aeroporto con via Delle Caserme, all’incrocio con via Castellaraccia. Si è inoltre fatto riferimento al futuro sviluppo dell’attuale sede ferroviaria che verrà dismessa in funzione della realizzazione del by pass.

«Il progetto del passante ferroviario o cosidetto by pass è una pesante realtà che abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni e sul quale, trattandosi di un progetto strategico a livello nazionale, non abbiamo avuto modo di avere molta voce in capitolo. Ma il dovere di un amministratore è di fare i conti con esso e di trasformare anche una possibile criticità in una opportunità per la città e per i suoi cittadini – commenta l’assessore Clemente Rossi -. In particolare siamo convinti che le aree dismesse devono essere trasformate nell’occasione di ridisegnare il volto di parti importanti della città, specialmente quelle che si affacciano sul mare che possono diventare strategiche per dare una nuova vitalità e un nuovo sviluppo al quartiere di Villanova. In questo senso stiamo cercando di portare avanti alcune trattative su l’utilizzo di aree, non ancora all’interno del progetto già approvato dal Cipe, ove realizzare opere di mitigazione e facilitazione per la viabilità, percorsi alternativi, anche ciclabili o pedonali. Allo stesso tempo siamo impegnati nel progettare delle destinazioni delle aree dismesse per rendere più vivibile il quartiere e più fruibili ai cittadini i suoi spazi verdi. Quello di oggi era solo un primo step e ci saranno ulteriori incontri nel prossimo futuro».