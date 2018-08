Vaccinazioni, Busilacchi: «Marche autonome rispetto alle norme statali»

Problema vaccini al centro dell’attenzione di un intervento del consigliere Gianluca Busilacchi (art. 1 - Mdp). «Grazie alla legge regionale attualmente in vigore, di cui sono stato proponente e primo firmatario – sottolinea Busilacchi– dovremmo essere al riparo dalle modifiche e dalle proroghe proposte dall’attuale Governo centrale sull’obbligo vaccinale, per quanto riguarda gli interventi di nostra competenza, vale a dire asili nido e servizi educativi in età prescolare».

Busilacchi promette una verifica ed un monitoraggio costante della situazione e, se necessario «l’impegno a predisporre immediatamente una modifica dell’attuale legge regionale, recuperando i contenuti della prima stesura che avevo predisposto, successivamente modificata a seguito dell’entrata in vigore della normativa nazionale. Tutto questo- spiega il consigliere- in modo da renderci pienamente autonomi dalla stessa normativa statale. La salute dei bambini marchigiani deve essere posta prima di ogni altra cosa».