Bruxelles chiama i giovani amministratori locali, tra questi l'anconetano Eliantonio

Il Consigliere comunale di Ancona Angelo Eliantonio è stato invitato all'EUregionsweek 2019, la settimana europea delle regioni e delle città, il vertice continentale più importante per giovani amministratori locali che si svolgerà a Bruxelles dal 7 al 10 Ottobre. Nella lettera di invito il Presidente del comitato europeo delle regioni, Karl-Heinz Lambertz, ha spiegato come siano stati valutati oltre 700 candidati di alta qualità sulla base di equilibri politici, nazionali e di genere. Sono stati selezionati solo 100 giovani politici eletti in tutta Europa, i quali prenderanno parte a questo evento annuale di quattro giorni. Fra loro il capogruppo di Fratelli d'Italia del capoluogo dorico.

"Ottobre 2019 - si legge nella lettera di invito - è un momento cruciale per l'Unione europea. Esso segnerà anche il 25° anniversario del Comitato delle regioni. Il tempismo non poteva essere migliore per i politici locali e regionali per raccogliere e partecipare attivamente ad un evento durante il quale le città e le regioni possono mostrare la loro capacità di creare crescita e occupazione, scambiare opinioni sulla pianificazione e l'attuazione della politica di coesione dell'UE, e ribadire l'importanza del livello locale e regionale per la buona governance europea".

Eliantonio rappresenterà il gruppo ECR(Conservatori e Riformisti), di cui Fratelli d'Italia è parte, e darà il suo contributo alla discussione sulle sfide e le opportunità che si presentano per le città e le regioni europee che sono vitali per l'agenda strategica dell'UE.