Brandoni, la polemica si allarga: «Fiorentini aveva fretta? Ma se era in settimana bianca»

Non si sopisce la polemica tra Cittadini in Comune e il presidente del consiglio Goffredo Brandoni, accusato di non essere super partes nell'esercizio delle sue funzioni. Loris Calcina rimanda al mittente l'attacco di Giorgia Fiorentini, presidente della Commissione che aveva parlato di "pretesto politico" accusado le opposizioni di aver rallentanto l'iter del Piano di emergenza esterno della Raffineria Api.

Calcina lo definisce «un tentativo sgangerato di difendere Brandoni. Una scorrettezza della Fiorentini. Il Pee era arrivato il 27 febbraio ma lei ci ha informati che dal 3 al 10 marzo sarebbe stata in settimana bianca. Nessuno ha avuto da ridire. L’abbronzatura con cui ci ha accolto nella Commissione del 12 marzo ci aveva fatto sperare in una valutazione più distesa e obiettiva dello scandaloso operato di Brandoni». All'attacco anche Caricchio (Lega): «Concordo con Calcina. Denunciamo il trasformismo della Fiorentini: oggi Uniti per Falconara, ieri Insieme Civico, l'altroieri Movimento Sovranista ma soprattutto ventriloqua di Brandoni».