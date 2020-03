Il sindaco di Osimo nomina il suo "braccio destro", Latini: «Non è il tempo per nuovi incarichi»

Il Sindaco di Osimo Simone Pugnaloni ha comunicato di aver incaricato una donna che sarà suo nuobo "braccio operativo" in Comune, perché lui starà qualche giorno a casa. Un fatto che ha scatenato la reazione delle opposizioni, tra cui quella delle Liste Civiche che, tramite le parole di Dino Latini, attacca:

"Lasciando perdere se è il suo nuovo segretario personale o "addetto stampa", se e quali titoli possiede per essere il "braccio operativo" (come un nostrano Bertolaso), se è o meno sorella di qualche candidato consigliere comunale, non ci sembra essere questo il tempo di assumere personale in Comune, tranne, semmai, per i settori della Polizia Municipale o Servizi Sociali, che hanno bisogno di risorse umane per fronteggiare il rispetto delle ordinanze e l'aiuto alle persone in difficoltà.Assumere ora una persona al gabinetto del sindaco, perché questi sta qualche giorno a casa, mentre tutti gli altri dipendenti sono chiamati a stare comunque al loro posto, non è il migliore l'esempio di fare tutti ugualmente sacrifici per la nostra comunità. Non intendo cercare la polemica, ma evidenziare che questo è il tempo di altri, straordinari bisogni, rispetto a quello di assumere l'aiutante del primo cittadino. Noi delle Liste Civiche pensiamo a tutti i dipendenti del Comune, ai rischi che corrono, a quelli delle società Partecipate al pericolo della Cassa Integrazione, quelli del servizio igiene urbana Astea S.p.a. che tutti giorni sono potenziali contagiati ed ovviamente a tutti gli osimani".