Botti a Capodanno, «ordinanze inutili»: l'assessore si appella al senso civico dei cittadini

«Tra pochi giorni tutto il mondo festeggerà il Capodanno e la tradizione vuole che la notte del 31 dicembre sia illuminata dai botti e fuochi pirotecnici. Anche quest’anno il mio “fido collaboratore” Tobia mi ha chiesto di ricordare agli umani di fare un uso responsabile del materiale pirotecnico e di festeggiare con entusiasmo e serenità limitando l’uso di petardi, botti e ordigni esplosivi». Così l'assessore di Camerano Costantino Renato, in compagnia del suo cane, si appella ai suoi cittadini per un uso civile dei fuochi d'artificio e lo fa con simpatia. Cosa si intende per "uso responsabile"?

«Il nostro proposito è quello di scuotere il senso civico, la sensibilità, lo spirito di collaborazione dei cittadini piuttosto che l’emanazione di inutili ordinanze che nei fatti non vengono rispettate, sono al limite della legittimità e difficilmente gli organi di Polizia riescono a controllare. Si ricorda che i "botti di Capodanno" mettono a rischio l’incolumità pubblica e personale e sono causa di inquinamento ambientale, innesco incendi e danni ai beni pubblici e privati. A farne le spese di solito sono i ragazzi che utilizzano in modo poco cauto i botti, a seguire gli animali, gli anziani e i cardiopatici che indirettamente subiscono traumi anche con conseguenze gravi. Tobia voleva inoltre ricordare a tutti, che i fuochi non sono giocattoli e possono creare situazioni di pericolo a bambini ed adulti che spesso si feriscono, in alcuni casi in modo irreparabile con ustioni e mutilazioni. A farne le spese sono anche gli animali che ne sono terrorizzati, tanto che molti cani e gatti domestici fuggono causando incidenti stradali o nella migliore delle ipotesi finendo in un canile. Non di poco conto è l’inquinamento atmosferico e la spazzatura che c’è nelle strade subito dopo i fuochi. L’inquinamento è dovuto principalmente agli effetti nocivi dei composti contenuti all’interno dei prodotti, che durante l’utilizzo vengono rilasciati nell’aria e nel terreno, a cui vanno aggiunte le tonnellate di spazzatura presenti nelle strade nei giorni successivi alle feste. Infine è assolutamente discernibile che il materiale acquistato è costoso e nei fatti rappresenta una spesa inutile, oltre che deleteria. Chi, nonostante ciò, volesse usare botti e petardi deve, comunque, avere l'accortezza almeno di acquistarli da rivenditori autorizzati e devono essere usati in luoghi sicuri lontani da bambini e animali. Evitare assolutamente qualsiasi manipolazione dei prodotti e comprare solo prodotti etichettati. Nessuno vuole vietare l’uso di piccole “fontanelle” o “stelline”, ma evitiamo di acquistare prodotti potenzialmente pericolosi. Sarebbe inoltre utile raccogliere i rifiuti lasciati su strade e marciapiedi dopo i fuochi, per evitare che gli stessi possano creare problemi di sicurezza, di igiene e di inquinamento ambientale, nei giorni successivi al Capodanno. Se le strade rimangono sporche per diversi giorni non è colpa di chi effettua il servizio, ma unicamente del nostro comportamento».