Superbonus ristrutturazioni al 110%, incontro online con i parlamentari del M5S

Il governo ha approvato una misura eccezionale, quella del superbonus al 110%, che permetterà a tantissimi cittadini di ristrutturare casa migliorando l'efficienza energetica dell'edificio e la sicurezza antisismica praticamente senza spendere un euro. I parlamentari marchigiani del M5S hanno organizzato un'assemblea telematica sulla piattaforma Zoom aperta al pubblico che così potrà informarsi sulle modalità concreta per accedere al bonus dalla tempistica alla documentazione necessaria. Sarà possibile porre domande per approfondire singoli punti del Decreto Rilancio che ha introdotto la misura e che ora è in fase di conversione in legge nei due rami del Parlamento.

