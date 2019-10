Bonus facciate, gli architetti di Ancona: «Daremo un nuovo volto alle nostre città»

«Apprendiamo con soddisfazione della volontà del Governo di introdurre un bonus destinato al rifacimento delle facciate degli edifici, sia storici sia moderni. Se il provvedimento previsto in Legge di bilancio verrà confermato, potrà dare un nuovo volto alle nostre città e costituire una spinta a un settore in ginocchio come quello dell’edilizia. Secondo l’associazione dei costruttori edili il beneficio potrebbe ammontare a 2,8 miliardi di euro, una cifra che probabilmente è persino sottostimata». Così la presidente dell’Ordine degli Architetti di Ancona Donatella Maiolatesi sull’annuncio, da parte dell’esecutivo, del cosiddetto bonus facciate che prevede un credito di imposta del 90% sulle spese sostenute.

«Sono molti gli edifici ad Ancona in primis, ma anche in altri centri della nostra provincia, che hanno un urgente bisogno di opere di rifacimento. Per il decoro ma anche per la sicurezza delle persone. Da parte nostra saremo in prima linea per assistere cittadini e imprese, con la nostra professionalità, nelle opere che partiranno nel 2020, in particolare per il rifacimento di facciate di valore storico e architettonico. Non dobbiamo dimenticare che esiste un altro strumento di fondamentale importanza per un territorio a rischio terremoti come il nostro: il sisma bonus, già prorogato tempo fa fino al 2021, permetterà di recuperare buona parte della spesa per adeguare il proprio edificio contro il rischio sismico. Invito i cittadini che vogliono saperne di più alla seconda Giornata nazionale della prevenzione sismica che si terrà domenica prossima ad Ancona, Jesi, Fabriano e Senigallia».