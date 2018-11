Bonus bebè addio, Il Popolo della Famiglia sul piede di guerra 

"Sparisce il bonus bebè perché non c'è nella legge di bilancio per il 2019. Cancellata anche questa misura di sostegno per le famiglie”. La denuncia arriva da Fabio Sebastianelli, Coordinatore del Pdf Marche.

“La norma era stata introdotta con la manovra per il 2015 e all'inizio prevedeva un bonus di 960 euro per i primi tre anni di vita dei bambini nati tra il primo gennaio del 2015 e il 31 gennaio del 2017. Poi era stata tagliata con l'ultima manovra del Governo Gentiloni e ora scompare del tutto proprio grazie all’attuale il Ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana. Il Popolo della Famiglia continuerà a contrastare questo Governo laicista e populista perché sta tradendo tutte le promesse e le aspettative degli italiani” ha concluso il coordinatore.