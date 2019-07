Blatte in via della Loggia, Eliantonio (FdI): «L'accoglienza per i turisti della Mancinelli»

«Si presentava così via della Loggia mercoledì sera, blatte ovunque e una percezione di degrado seconda solo a pochi quartieri della nostra città, il tutto a due passi dalla Loggia dei Mercanti e a alla chiesa di Santa Maria della Piazza, che fanno di questa strada una delle più caratteristiche ed importanti di Ancona, nonchè il vero biglietto da visita per tutti i turisti che sbarcano a pochi metri da qui. Venerdì sarà giornata di crociere e viene da chiedersi come sia possibile tutto questo». E' questa la denuncia di Angelo Eliantonio, capogruppo di Fratelli d'Italia.

«Ogni quanto vengono eseguite realmente le disinfestazioni? Perchè la situazione è questa nonostante l'etichetta degli interventi fatti in quella zona certifichi che sono stati svolti recentemente? A queste domande ci aspettiamo risposte precise e puntuali dalla giunta durante il Consiglio comunale di lunedì, quando porteremo in aula il caso con un'interrogazione urgente. Nel frattempo la consapevolezza che questa è l'attenzione per l'accoglienza dei turisti dell'amministrazione Mancinelli».