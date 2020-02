Promozione e valorizzazione della birra artigianale, approvata la proposta di legge

Appena approvata in Consiglio Regionale all’unanimità la proposta di Legge sulla promozione e valorizzazione della birra artigianale nella Regione Marche. L’obiettivo di questa legge non è solo quello di sostenere un’attività artigianale tra le più emergenti, ormai diventata un’eccellenza del nostro territorio, ma anche quella di promuovere la nostra Regione attraverso percorsi enogastronomici integrati con la cultura e le tradizioni dei luoghi.

La creazione di birrifici, artigianali e/o agricoli, consentirà anche a tante imprese agricole di implementare il proprio reddito aziendale, anche attraverso la commercializzazione di un prodotto, i cui componenti sono prettamente autoctoni. «Va peraltro ricordato, a sostegno di questa iniziativa - afferma il Vice Presidente del Consiglio Regionale Piero Celani - che proprio dal 1° luglio scorso, la normativa nazionale ha previsto una riduzione dell’accise sulla birra artigianale, pari al 40%. Dato non irrilevante, è che nel comparto birraio, si è registrato un incremento occupazionale significativo, pari al 16% in tre anni. Rispetto a questo settore, anche la “ricerca” sta rivolgendo la sua attenzione, infatti a Milano è stata inaugurata la prima Università della Birra per formare alte specializzazioni sulla birra artigianale. Un motivo in più per “vendere” la nostra immagine all’estero, promuovendo le nostre professionalità e il nostro tessuto agroeconomico»