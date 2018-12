Biodigestore, Jesi in Comune: «L'Ata ha deciso, l'amministrazione da che parte sta?»

«Il Sindaco ha riferito in consiglio comunale che l'Ata ha deciso di provvedere ad uno studio di fattibilità per il biodigestore relativo esclusivamente alla zona della Coppetella. In realtà lo avevamo già intuito dalle parole dell'assessora Napolitano nella commissione aperta ai Sindaci della Vallesina, che era stata però evasiva sul punto ed aveva trattato con sufficienza una nostra precisa domanda in merito». A parlare è Filippo Cingolani, per conto della lista Jesi in Comune.

«Ora però è chiaro a chiunque che per l'Ata la questione è chiusa e l'impianto si deve fare a Jesi.

Ed il Comune di Jesi? È giunta l'ora di una presa di posizione chiara e netta da parte dell'amministrazione comunale perché alla fine è questa quella che conta. La nostra l'abbiamo già detta».