Bilancio regionale 2020-2022, il M5S ottiene risorse per salute e bonifica dell'amianto

Il Movimento 5 Stelle Marche interviene sul bilancio regionale 2020-2022, sostenendo di aver inciso positivamente. «Abbiamo ottenuto risorse a salvaguardia della salute dei cittadini - scrivono i consiglieri regionali Gianni Maggi, Piergiorgio Fabbri, Peppino Giorgini e Romina Pergolesi -. Per la bonifica e lo smaltimento di ridotte quantità di amianto, grazie in particolare alle sollecitazioni di Peppino Giorgini, abbiamo ottenuto 200 mila euro in favore degli interventi dei privati per bonificare garage e piccoli manufatti. Un contributo fondamentale per riqualificare vecchie strutture e migliorare la salubrità dell'ambiente. In tema sanitario, il pressing della consigliera Romina Pergolesi ha permesso di finanziare con 25 mila euro l'Università di Camerino per l'implementazione del registro regionale tumori. Ulteriori 25 mila euro potranno essere utilizzati per l'avvio di progetti sperimentali e di ricerca da parte di atenei e associazioni su fibriomialgia e sensibilità chimica multipla».

«Altri 50 mila euro, poi, saranno a disposizione per sostenere progetti pilota per la produzione in loco, nelle Marche, della cannabis terapeutica ed annessa ricerca scientifica, in modo da approfondirne l'efficacia nelle patologie cronico degenerative e nella terapia del dolore - continua la nota -. Grazie al consigliere Piergiorgio Fabbri, infine, sono stati nuovamente stanziati 375 mila euro complessivi nel triennio, inizialmente previsti ma mai spesi, per il riutilizzo dei farmaci non assunti dai pazienti».

«Le nostre istanze hanno trovato accoglimento – commenta il capogruppo pentastellato, Gianni Maggi -. Il nostro emendamento sull'amianto è stato approvato e servirà anche da stimolo per rimuovere finalmente questo pericoloso materiale. Inoltre, potremo informatizzare e rendere più trasparente il registro tumori, esigenza che sollecitiamo da anni, e fare importanti passi avanti sulla fibromialgia e sulla cannabis terapeutica».