Comune, nuove assunzioni nei prossimi 3 anni: 14 vigili urbani in più nel 2018

La fine del blocco del turnover, così come è stato strutturato fino ad ora, permette al Comune di assumere personale e così, sul fronte della programmazione appena adottata per il prossimo triennio, con particolare riferimento al 2018, l’Amministrazione fa sapere di aver previsto 45 nuove assunzioni (di cui 16 mediante l’istituto della mobilità) a cui si aggiungono 6 stabilizzazioni.

Un potenziamento rilevante che verrà riservato al Corpo di Polizia Municipale per il quale si prevedono per il 2018, 14 nuove unità lavorative. Ad annunciarlo è proprio la Giunta Mancinelli che ha previsto questi scatti lavorativi all'interno del nuovo bilancio di previsione che sarà discusso domani mattina in consiglio comunale.