Bilancio 2017, partecipate in attivo. La Mancinelli: «Lavorato nell'interesse dei cittadini»

Bilancio in attivo per le principali società partecipate del Comune di Ancona. Multiservizi, Anconambiente, Conerobus, Marche Teatro, Mobilita'&Parcheggi, Ancona Entrate non hanno registrato perdite nel 2017.

«A differenza di qualche anno fa - afferma in una nota l'Amministrazione - quando la Giunta Mancinelli, appena insediata, si era trovata a fare i conti con situazioni, in alcuni casi particolarmente pesanti, oggi le aziende che offrono ai cittadini servizi di interesse pubblico godono tutte di buona salute e stanno chiudendo i bilanci 2017 in utile. Un risultato frutto di un intenso lavoro svolto nei primi cinque anni di mandato dell’amministrazione che, attraverso un lungo e faticoso percorso di risanamento, è riuscita a portare le principali partecipate in attivo».

«Abbiamo ridotto gli sprechi – spiega il sindaco Valeria Mancinelli, ricandidato alle prossime amministrative - ed eliminato i costi inutili, senza licenziare nessuno ed anzi, a volte, incrementando la spesa per i servizi erogati. Tutto questo è stato possibile mettendo nei consigli di amministrazione e ai vertici delle aziende persone capaci, di comprovata esperienza, senza rispondere a logiche di spartizione delle poltrone che non ci sono mai appartenute. Le performance positive del 2017 rappresentano il presupposto per intraprendere azioni di miglioramento, potenziare i servizi ai cittadini e raccogliere le sfide future. C’è ancora molto da fare. Il risanamento di un’azienda non può essere fine a se stesso. Deve tenere conto dello scenario che cambia, ma guardare al futuro non sarebbe possibile con una gestione disastrata delle finanze delle aziende. Di questo sono soddisfatta. Quello che si predica a livello nazionale, su una sana gestione delle partecipate, noi lo abbiamo messo in atto, praticato con fatica e con il lavoro di ogni giorno nell’interesse dei cittadini».