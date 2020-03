Il presidente Mastrovincenzo in quarantena: «Ma la nostra attività non si ferma»

«Entro in quarantena per una questione di opportunità e correttezza. Nel corso dell’incontro con Piero Bertolaso ed il suo staff ho indossato i dispositivi di protezione individuale, mascherina e guanti, rispettando le norme di sicurezza. Al momento non esistono motivi che destino preoccupazione per la mia salute». Così il Presidente del Consiglio, Antonio Matrovincenzo, alla notizia che l’ex capo della Protezione civile, dopo la visita di ieri ad Ancona, è risultato positivo al Coronavirus.

«L’attività – evidenzia il Presidente – prosegue, comunque, normalmente. Oggi, ho partecipato, in web conference, alla riunione del Coordinamento nazionale dei Presidenti delle Assemblee Legislative italiane, nell’ambito della quale sono stati condivisi percorsi comuni di operatività in questa fase emergenziale. Per domani è in programma, sempre per via telematica, una seduta dell’Ufficio di Presidenza. Sono in contatto quotidiano con il Presidente Ceriscioli e con i capigruppo consiliari per l’indispensabile monitoraggio della situazione».