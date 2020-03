Bertolaso arriva nelle Marche, Marcozzi: «Abbiamo bisogno di lui per contrastare il contagio»

«Bene ha fatto il presidente Ceriscioli a chiedere l’aiuto di Guido Bertolaso. In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo tutti insieme nelle Marche, la scelta del presidente Ceriscioli di chiamare il nostro Guido Bertolaso per impostare il lavoro per la realizzazione di una struttura dedicata alla terapia intensiva è la migliore che si potesse fare. Già lo scorso 10 Marzo, con l’istituzione da parte del premier Conte della ‘zona rossa’ in tutta Italia, il nostro vicepresidente Antonio Tajani aveva invitato il Governo ad affidare a Bertolaso l’incarico di commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus. Il Governo è rimasto sordo». Così Jessica Marcozzi, capogruppo regionale di Forza Italia.

«E’ stato invece il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ad affidare sapientemente questo incarico a Bertolaso, una figura di comprovata esperienza e di altissima professionalità. Ed ora anche Ceriscioli per le nostre Marche. Siamo sicuri che Guido Bertolaso saprà apportare quel quid in più che le Marche, come tutta Italia, oggi più che mai necessitano nella battaglia per contrastare il contagio da Covid19. Una Regione, la nostra, che sta registrando troppi decessi, troppi contagi, in cui i posti letto sono ormai tutti occupati. Servono tamponi, servono subito. E serve sottoporre immediatamente al test tutte le persone esposte al contagio, a partire dai medici, dai sanitari, anche extraospedalieri, dai volontari delle pubbliche assistenze, dalle forze dell’ordine, tamponi ai sintomatici, a coloro che escono dalla quarantena e a tutti quelli che sono stati a contatto con pazienti ‘positivi’ al Covid19».