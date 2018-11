Arrivano bastoni, spray e giubbotti per la Polizia locale: «Non sono armi, bensì strumenti di difesa»

Nell’intento di migliorare la sicurezza della Polizia locale, il Comune di Camerano ha predisposto l’acquisto di alcuni strumenti operativi per la difesa degli agenti. Strumenti enumerati in base alle situazioni e alle esigenze riscontrate negli ultimi anni durante i servizi di pattugliamento o di pubblica sicurezza, nel quale sono emersi rischi e pericoli che, per il Comune, necessitano di dispositivi di protezione specifici. Quali sono? Bastoni distanziatori, nuovi spray antiaggressione ed un cuscino per TSO. Una novità che dovrà servire a gestire quelle situazioni in cui ci siano persone in stato psico-fisico alterato, che potrebbero mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità, come è già successo in passato. Non solo perché arriveranno anche giubbotti di protezione antitaglio, realizzati con materiale balistico, idonei alla protezione da aggressioni con armi da fuoco, da taglio e da punta. Infine guanti di protezione antitaglio e antiperforazione, che attutiscono i tagli, le perforazioni, abrasioni e lacerazioni.

«E’ importante far presente che tali strumenti non sono armi e non sono volti all’offesa bensì sono strumenti a tutela e difesa del lavoro degli agenti che verranno utilizzati solo ed esclusivamente per tenere a distanza possibili aggressori e per difendersi da reazioni improvvise a distanza ravvicinata - ha spiegato l'assessore Costantino Renato - L’acquisto di tale attrezzatura non graverà sulle tasche dei cittadini in quanto saranno utilizzate le somme dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.