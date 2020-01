Barriere architettoniche, realizzati due scivoli vicini agli ambulatori Asur

FALCONARA - Subito al lavoro l’assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti, che nella mattinata di oggi, giovedì 9 gennaio, era in via Rosselli dove erano in corso i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono stati infatti realizzati due scivoli al posto di due gradini in corrispondenza degli ambulatori dell’Asur, spesso frequentati da persone con difficoltà motorie. I lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche proseguiranno in centro città e poi si estenderanno alle zone periferiche già individuate. Ulteriori interventi rispetto a quelli programmati saranno realizzati anche sulle base delle segnalazioni dei cittadini.

«L’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre a rappresentare un adeguamento alle normative, rappresenta un segnale di civiltà – è il commento dell’assessore Cipolletti –. Così vengono tutelate le persone più deboli, come anziani, disabili e mamme con i bambini in passeggino. Ringrazio i tecnici e gli operai comunali per la loro professionalità e celerità». Gli interventi di rientrano nel percorso avviato da tempo per rendere il territorio accessibile a tutti. «L’attenzione all’accessibilità del territorio – ricorda il sindaco Stefania Signorini – ha visto il Comune impegnato anche in altri progetti e bandi. L’ultimo attraverso il quale Falconara ha ottenuto fondi regionali è quello per abbattere le barriere architettoniche in spiaggia e mettere a disposizione dei disabili un ausilio per entrare in acqua».