Una delegazione del Bangladesh incontra il sindaco Mancinelli

La sindaca di Narayangoj, Bangladesh, Selina Hayat Ivy, partecipante al World Mayor, assieme ad una delegazione, è stata ricevuta ieri pomeriggio a Palazzo del Popolo dalla sindaca Valeria Mancinelli e dalla presidente del Consiglio Comunale, Susanna Dini.

Nel corso dell'incontro - come si legge in una nota - la sindaca dorica ha ricordato «come la nostra città promuova i valori della convivenza, dell'accoglienza e collaborazione tra le genti». A testimonianza di ciò ha sottolineato come ad Ancona la seconda comunità straniera più numerosa sia proprio quella del Bangladesh con quasi 1700 residenti. Ribadita inoltre la disponibilità a collaborare e cooperare tra le due città e tra le due nazioni, con particolare attenzione per la comunità bengalese presente nel capoluogo.