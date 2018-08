Bando periferie, la Mancinelli incontra Alessia Morani

Continuano gli incontri del sindaco con i parlamentari marchigiani in merito alla questione delle risorse già assegnate per il Bando periferie e bloccate sulla base del decreto Milleproroghe che prevede il rinvio dei finanziamenti al 2020. Dopo l'incontro di ieri con gli Onorevoli Acquaroli e Morgoni alla presenza dei sindaci delle Marche riuniti nel Municipio dorico, Valeria Mancinelli ha ricevuto oggi l'onorevole Alessia Morani del Gruppo PD.

Alla parlamentare marchigiana – come con gli interlocutori in precedenza- la Mancinelli ha sottolineato la gravità del provvedimento che penalizza fortemente la comunità locale e regionale, insieme a tutti i centri italiani che si erano impegnati a sviluppare progetti di risanamento e riqualificazione di aree degradate. La Morani ha assicurato la piena disponibilità ad attivarsi e farsi portavoce presso i colleghi in Parlamento affinché l'emendamento – che colpisce nelle Marche i territori dei Comuni di Ancona, Pesaro, Urbino e Fermo - non venga recepito dal Senato.

Questa azione di sensibilizzazione, che nelle Marche ha il sindaco di Ancona capofila “non ha colore politico, è trasversale a tutte le forze politiche ”- hanno sottolineato Morani e Mancinelli - e vede al fianco dei Comuni le istituzioni, le associazioni di categoria e la società civile nel suo complesso che in questi giorni sta dando il proprio contributo alla mobilitazione. Giovedì prossimo 30 agosto, in agenda il primo cittadino dorico ha in programma un altro incontro con un altro parlamentare delle Marche: l'onorevole Tullio Patassini (Lega) e sabato 1° settembre, in serata, l' incontro di sensibilizzazione aperto a tutta la cittadinanza nel quartiere Archi, al centro di uno dei progetti a rischio.