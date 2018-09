Bando Periferie, una delegazione dell'Anci a Montecitorio

artedì 4 settembre alle 14.30, nella sala stampa di Montecitorio, una delegazione di sindaci guidata dal presidente dell’Anci Antonio Decaro incontrerà i giornalisti per parlare del Bando periferie e degli effetti di una sospensione dei finanziamenti, prevista dal decreto Milleproroghe per 96 progetti. Le Marche saranno rappresentate da Maurizio Mangialardi, Sindaco d Senigallia, Presidente di Anci Marche e coordinatore dei Presidenti regionali delle Anci, Matteo Ricci sindaco di Pesaro, Vice Presidente Anci e Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona.

La conferenza stampa seguirà l’audizione in commissione Bilancio degli stessi sindaci, convocati in merito al decreto Milleproroghe, che, dopo il via libera del Senato, verrà esaminato dall’aula di Montecitorio nei prossimi giorni. I sindaci esprimeranno la loro grave preoccupazione rispetto al finanziamento da 1,6 miliardi del Bando periferie ma illustreranno anche altri aspetti del provvedimento di interesse per i Comuni.