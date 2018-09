Bando periferie, dalla riunione Anci primi segnali positivi

Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ha partecipato stamane al direttivo ANCI a Roma dove tra i vari temi si è trattato anche la questione del bando periferie.

«Sono emersi segnali positivi - fa sapere l'Amministrazione - in particolare due: innanzitutto il seguito dato all'incontro tra il Presidente Conte e il presidente Anci De Caro con una delegazione di sindaci la scorsa settimana. Oggi alle 16, De Caro, incontrerà il sottosegretario al MEF, Ministero di Economia e Finanza, Massimo Garavaglia, per lavorare ad un testo da presentare nel prossimo decreto utile per il ripristino dei fondi. Il secondo dato positivo è che per i prossimi giorni è convocata quella Conferenza Stato - Regioni che andrebbe a sanare il vizio di presunta incostituzionalità che era stato votato con l'emendamento al decreto Milleproroghe».

«Registro uni cauto ottimismo - ha affermato il sindaco Mancinelli -, partecipando all'incontro di questa mattina. E' chiaro che tutto questo non sarebbe successo senza una mobilitazione forte di tutti, cittadini, sindaci, parti sociali e associazioni di categoria. Non bisogna abbassare il livello di attenzione minimamente, anzi occorre presidiare tutti i passaggi. Mi conforta la compattezza dell'ANCI tutta, dove siedono sindaci appartenenti a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Tutti sono uniti e decisi a riportare quelle risorse economice a casa, ad ogni costo, per rispondere ai bisogni delle loro comunità».