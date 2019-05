Il consigliere attacca il Comune per la bandiera, ma è quella della Croce Rossa

Una bandiera bianca con al centro una croce rossa, esposta sul balcone di Palazzo del Popolo. Un vessillo che, commenta tramite una nota il consigliere comunale Daniele Berardinelli (FI): "Non è dato ancora sapere cosa possa rappresentare ma certamente non rappresenta la Bandiera di Ancona, che difatti è di colore rosso con croce d’oro". Uno "svarione che dimostra la gestione approssimativa, della sciatteria e del menefreghismo che contraddistingue la Giunta Mancinelli" prosegue il consigliere, che imputa all’amministrazione una serie di deficit riguardo al controllo sulla sicurezza o la manutenzione di strade e aree verdi.

La risposta sul significato di quella bandiera però è presto spiegata. Si tratta del simbolo della Croce Rossa che, proprio l’8 maggio, celebra la sua Giornata Mondiale. In questa data, nel 1828, nacque infatti il fondatore del movimento Henry Dunant e quest’anno sia la Federazione Internazionale di Croce Rossa che della Mezzaluna Rossa celebrano anche i rispettivi 100 anni di attività. Ricorrenze per le quali la stessa CRI ha chiesto ai propri comitati cittadini di consegnare alle amministrazioni comunali la bandiera in questione: “con la preghiera che la stessa sia esposta fuori dai palazzi comunali per tutta la settimana che va dal 6 al 12 maggio 2019” come si legge nella circolare dell’organizzazione di volontariato.