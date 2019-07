Bambini allontanati dai genitori, sit-in della Lega davanti al Tribunale

Il Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Sandro Zaffiri e il Consigliere regionale Marzia Malaigia, terranno domani, giovedì 1 agosto alle ore 10,30, un sit- in nella zona antistante il Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona, Via delle Cavorchie 1, in difesa dei diritti dei bambini allontanati coattivamente dai loro genitori naturali. Saranno presenti esponenti del Partito e di alcune Associazioni che si occupano della tutela dei minori e dei diritti umani.