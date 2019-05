Ballottaggio ad Osimo, Zaffiri su Pugnaloni; «Nessuna indicazione di voto a suo favore»

«Smentisco categoricamente ogni voce che vorrebbe un mio posizionamento e quello del partito che mi onoro di rappresentare a favore del candidato a sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni. Evidentemente, chi ha già fatto circolare una falsa notizia o vorrebbe insinuare il sospetto di voler portare acqua al mulino di quel candidato, non vuole il bene della Lega, tantomeno il meglio per la città di Osimo. Il PD sarà sempre un avversario per la Lega e invito tutti i cittadini ad andare a votare». Così il capogruppo della Lega Marche Sandro Zaffiri, riguardo le voci su un possibile appoggio del Carroccio al candidato sindaco Simone Pugnaloni.