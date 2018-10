Dall'autotassazione 5 Stelle, premi ai progetti delle scuole: i vincitori

«Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo alle scuole marchigiane e supportare la realizzazione di progetti ideati dai giovani studenti che hanno dimostrato grande sensibilità verso i temi dell’ambiente, delle fonti rinnovabili, dell’accessibilità per tutti, dell’innovazione». Questo il commento corale del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Marche che, con il taglio delle loro indennità e degli stipendi, ha permesso la destinazione di 100mila euro alle scuole marchigiane. Ecco l'iniziativa #FacciamoScuola: 12 milioni in tutta Italia e 56 istituti premiati per progetti dedicati ad ambiente, energia, sostenibilità, fonti rinnovabili, innovazione, accesso all'educazione. Premiati in provincia di Ancona la scuola secondaria di primo grado Giacomo Leopardi di Osimo (secondo posto regionale) con “Abbattiamo le barriere” per rendere l'edificio scolastico adatto ai diversamente abili.

Terza piazza per il liceo Da Vinci di Jesi che vuole ridurre i consumi dell'attuale impianto di riscaldamento attraverso l'installazione di valvole termostatiche. Jesi è la realtà che si è aggiudicata più caselle nella top10: ci sono l'Itis Marconi (quinto posto), il liceo classico Vittorio Emanuele (sesto) e l'Ipsia Pieralisi (decimo). Ancona è presente con il settimo posto dell'istituto comprensivo Quartieri Nuovi che ha presentato il progetto di un'aula verde aperta anche nel pomeriggio per aiutare alunni in difficoltà, soprattutto stranieri alle prese con l'apprendimento della lingua italiana. «La vera vittoria – dicono dai 5 Stelle - è stata comunque la grande partecipazione da parte delle scuole e degli insegnanti marchigiani, che si sono messi in gioco accogliendo il nostro invito a partecipare».