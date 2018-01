L'annuncio della consigliera: “Pronta a candidarmi per le Marche in Senato”

Maria Ausilia Gambacorta è pronta a candidarsi al Senato della Repubblica. Lo ha annunciato la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle con un video lanciato su Facebook in cui si è presentata agli elettori non solo per la sua attività politica dentro il palazzo anconetano, ma anche per l'impegno nel sociale e nel volontariato, oltre che per il suo lavoro di commercialista. Professione che, spiega nel video, le ha fatto conoscere tutte le Marche sotto il profilo economico-commerciale. Un territorio, quello regionale, che vorrebbe appunto rappresentare in Parlamento. Ha spiegato il perché della sua nuova sfida e sui social ha detto: “Ritengo che la regola del doppio mandato sia la base del Movimento 5 Stelle. Sapere di poter tornare a fare il proprio lavoro e aver dato qualcosa per il bene della collettività ci rende liberi ed è una regola da mantenere. Vorrei essere portavoce delle istanze del territorio ,ma deve essere la base del Movimento a scegliere il migliore”.

Ora però non vi è la certezza che l'anconetana sia candidata al Senato alle prossime elezioni. Oggi si chiudevano le adesioni. Da domani sarà lo staff nazionale a certificare la legittimità della candidatura e poi sarà la rete degli iscritti alla Marche, tramite la piattaforma Rousseau del Movimento, a decidere chi saranno i loro candidati nelle liste del Senato. Intanto ad Ancona, si è fatta avanti la gambacorta che ha inoltre precisato: «Comunque vada lavorerò per sostenere il candiato a sindaco di Ancona del Moviemento 5 Stelle e per la mia città».