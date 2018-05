Aumento Tari, Berardinelli (FI): «Le famiglie si vedranno recapitare un conto più salato»

«In questi giorni i cittadini anconetani stanno ricevendo il conteggio della tassa da pagare per la TARI, la Tassa rifiuti comunale. Moltissime famiglie si vedranno recapitare un conto più salato rispetto allo scorso anno, con una crescita costante negli anni, e più è numeroso il nucleo familiare, più l'aumento in valore assoluto ma anche l'aumento percentuale sarà alto». Così Daniele Berardinelli, consigliere comunale di Forza Italia.

«Dopo la battaglia - continua - che abbiamo fatto lo scorso anno per far emergere il prelievo irregolare per 16.000 famiglie a cui la giunta Mancinelli ha chiesto molto più del dovuto secondo la Legge, continua il salasso per la nostra città che ha il triste primato di essere tra le città più tartassate d'Italia, finendo ai disonori della cronaca persino del Sole 24 ore. Tutto questo quando ancora non c'è alcuna certezza sulla restituzione delle somme pagate in più negli anni scorsi e la beffa di un servizio che, come è evidente a tutti, negli ultimi tempi è peggiorato sempre di più».