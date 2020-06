Auchan-Conad, manifestazione dei lavoratori di Osimo

ANCONA - «Chiedo alla societa' di rivedere la scelta di non attivare gli ammortizzatori sociali per i prossimi 12 mesi e di contribuire alla ricerca di soluzioni concrete di ricollocamento del personale ritenuto in esubero. Mi sento di condividere la richiesta delle organizzazioni sindacali per un coinvolgimento diretto degli enti locali interessati al tavolo della vertenza». Lo sottolinea, in una nota, il presidente del consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, che questa mattina ha partecipato alla manifestazione organizzato dai sindacati (Filcmas-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs) davanti a palazzo Leopardi ad Ancona, dopo l'annunciato licenziamento di 100 addetti del polo logistico di Osimo (gestito da Xpo Logistics) che chiudera' i battenti il prossimo 30 giugno, nell'ambito dell'operazione di acquisizione del gruppo Auchan da parte di Conad.

La societa' cooperativa emiliana attivera' la logistica, che servira' i 21 punti vendita acquisiti dal gruppo Auchan, chiudendo il polo osimano e utilizzando di conseguenza le proprie strutture (Conad Adriatico di Monsampolo del Tronto, San Salvo e Cia di Forli') operative nei diversi territori. All'iniziativa ha preso parte anche il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni. «I 100 lavoratori dello stabilimento ex Sma di Aspio di Osimo devono avere assolutamente un futuro lavorativo- dice Pugnaloni-. Conad deve impegnarsi, la Regione Marche deve impegnarsi, la grande distribuzione che opera nelle Marche devono impegnarsi. Il Comune di Osimo fara' la sua parte».