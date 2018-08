Assunzioni in Polizia, il Comune risponde al sindacato: «Sorpresi dalle critiche»

«Sorprende, e non poco, che il sindacato Ugl critichi il Comune di Jesi proprio mentre sta dimostrando concretamente di affrontare e risolvere le criticità legate alla dotazione organica della Polizia Locale. E dal momento che sono le stesse criticità presenti in tutti i Comuni delle Marche di medie dimensioni, ci piacerebbe proprio sapere con quanti l’Ugl sta reiteratamente polemizzando». Inizia così la nota ufficiale del Comune di Jesi, che commenta le critiche ricevute dal sindacato Ugl riguardo alle assunzioni in Polizia.

«Ad ogni modo, a fronte di tante inesattezze sostenute, l’Ugl dovrebbe ben sapere, ed è grave se non lo sa, che il Comune di Jesi ha cercato di attingere da tutte le graduatorie disponibili dei Comuni della provincia (nell’ordine Ancona, Chiaravalle, Falconara, Montemarciano, Senigallia, Numana, Sirolo e Fabriano) e alcune anche di Comuni fuori provincia (Pesaro, Fano, Mondolfo, Mondavio) per assumere a tempo determinato anche l’ultimo dei quattro agenti previsti nella delibera del maggio scorso. Il fatto che non vi siano candidati disponibili - perché tutti i contattati hanno già un lavoro in altro Ente o perché la distanza è eccessiva o ancora per le più svariate ragioni personali - non giustifica la gratuita polemica di tale sindacato. Il Comune di Jesi continuerà nella ricerca provando a verificare ulteriori graduatorie di Comuni fuori provincia per mettere a disposizione del Comando di Polizia Locale nel più breve tempo possibile anche l’ultimo agente previsto, tenuto conto dei numerosi impegni pubblici in programma a settembre dove gli agenti di Jesi - pur nelle oggettive carenze di personale certamente non attribuibili al Comune - hanno sempre garantito il migliore servizio con grande professionalità e senso di appartenenza. Resta il fatto che ad oggi la Polizia Locale di Jesi ha più agenti rispetto allo scorso anno, che per la prima volta dopo tempo si è scelto di assumere stagionali per rafforzare l’organico nei periodi di maggiore lavoro, che è in corso un bando per l’assunzione di almeno due agenti a tempo indeterminato, con disponibilità di una propria graduatoria per ulteriori eventuali assunzioni stagionali. Massima solidarietà infine alle associazioni di volontariato che da sempre collaborano negli eventi e nelle manifestazioni pubbliche, mai sostituendosi alle forze dell’ordine a cui spetta di garantire la sicurezza, ma supportandole con una preziosa e meritoria attività che rende onore al loro servizio e contribuisce alla perfetta riuscita delle varie iniziative».