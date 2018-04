Assunzioni in Regione senza concorso, Ceriscioli: «Fatti riguardano precedente amministrazione»

«Leggo dai media dell'indagine cosiddetta #EasyJob condotta dalla Guardia di Finanza di Macerata, che ha portato alla denuncia di 53 dirigenti della Regione per abuso d'ufficio. I fatti non riguardano questa amministrazione perché sono molto antecedenti all’insediamento di questa giunta avvenuto nel 2015. Tuttavia abbiamo deciso immediatamente di istituire una #commissione di #indagine #interna per appurare eventuali irregolarità negli atti posti in essere dal 2008 al 2013.

La Regione Marche approfondirà ogni aspetto perchè laddove fossero confermate ipotesi accusatorie è evidente che sarebbe stata lesa come Ente e si riserva, quindi, di costituirsi #partecivile nell’eventualità in cui dovesse esser promosso giudizio penale». Così il governatore Luca Ceriscioli che ha commentato l'indagine della Guardia di Finanza con un posto sulla sua pagina Facebook.