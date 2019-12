Piano assunzioni del Comune, la Cisl Fp Marche: «Ampio piano di reclutamento»

«La direzione generale ha annunciato nell'ultima delegazione trattante l'avvio di un ampio piano di assunzioni comprendente comparto e dirigenza. Si utilizzeranno tutte le possibilità previste dalla normativa nazionale, ancora particolarmente limitante perchè legata ai tetti di spesa.

Stante anche il prossimo pensionamento di due dirigenti verranno previste forme di selezione tese a selezionare quattro nuovi dirigenti. Per il personale si prevede l'indizione di due nuovi concorsi pubblici: uno per assistente amministrativo in C ed uno per funzionari amministrativi in D». Così Luca Talevi, segretario generale Cisl Fp Marche sul piano assunzioni nel Comune di Ancona.

«Complessivamente saranno 43 le unità lavorative previste quali assunzioni, comprensive anche di assunzioni nelle fascie più basse tramite collocamento. Si tratta di di una ampia ed importante risposta per le esigenze di un ente sceso, causa blocco delle assunzioni a livello nazionale, a 712 unità lavorative, con molti settori in carenza di organico soprattutto dopo i pensionamenti con quota 100 che si sono sommati a quelli ordinari. Nei prossimi giorni si andranno a definire i contenuti del nuovo contratto decentrato aziendale ed un consistente piano assunzioni ,che rappresentano una risposta significativa da parte della amministrazione comunale, in grado di fornire nuovi strumenti di valorizzazione al personale che in questo periodo ha portato avanti i servizi con professionalità e serietà».