Elezioni nuove circoscrizioni, assemblea pubblica delle frazioni del Conero

Giovedì 27 dicembre si svolgerà un’assemblea pubblica per le elezioni delle “nuove circoscrizioni”, chiamate Comitati territoriali partecipativi. L’assemblea, organizzata dal Comitato per Varano, si svolgerà a partire dalle ore 21 nella Società di Mutuo Soccorso San Venanzio M. di Varano (a fianco dell’Ufficio Postale).

L’incontro è rivolto ai cittadini e alle cittadine delle frazioni di Varano, Montacuto, Poggio e Massignano. Si discuterà della possibilità di presentare una lista comune per le elezioni del 23 febbraio 2019, in cui saranno eletti i consigli di quartiere. È un’occasione importante se si vogliono rappresentare le frazioni del Conero di fronte all’amministrazione comunale per permettere alla cittadinanza di trovare una soluzione condivisa ai problemi pubblici.