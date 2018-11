La portavoce nazionale Viola Carofalo all'assemblea di Potere al Popolo Ancona

Domenica 2 dicembre, alle 9.30 presso il Circolo operaio Germontari, in via Colleverde 2 ad Ancona, si terrà l’assemblea aperta a iscritti e simpatizzanti di Potere al Popolo Ancona, con la presenza della portavoce nazionale Viola Carofalo. L'assemblea si confronterà sui temi politici e sui temi sociali. Discuterà le forme organizzative da adottare per poter affrontare al meglio le prossime campagne politiche.

« Un'organizzazione - afferma Claudio Paolinelli - necessaria per mettere al centro l’attivismo quotidiano, promuovere iniziative mutualistiche a sostegno dei più deboli. Vogliamo elaborare un piano programmatico attraverso la costituzione di tavoli di lavoro tematici. Intendiamo diventare una presenza stabile dentro il panorama politico italiano e locale, vogliamo diventare punto di riferimento per le masse popolari. Vogliamo crescere, migliorarci, vogliamo farci conoscere. Vogliamo coinvolgere i tanti ancora inattivi, scoraggiati, rassegnati ma che della lotta hanno bisogno per migliorare la loro vita. Per questo chiediamo a tutte e tutti di partecipare all'assemblea e di mettere a disposizione ognuno le proprie competenze al servizio della comunità».