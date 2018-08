E' ora di muoversi, convocata l'assemblea generale di Potere al Popolo

Con la prima assemblea del 30 luglio scorso Potere al Popolo ha dato inizio, anche ad Ancona, alla Campagna di adesioni. Più di 50 persone hanno affollato la gradinata del Parco Belvedere di Posatora, 40 hanno deciso di aderire subito al progetto costituente del movimento di lavoratrici e lavoratori, di giovani, disoccupati e pensionati, di persone impegnate in associazioni, comitati territoriali, esperienze civiche, di attivisti e militanti, mentre si va avanti anche a livello nazionale.

"Giovedì 23 Agosto scorso, a Marina di Grosseto, più di 700 persone hanno partecipato al primo Campeggio nazionale di Potere al Popolo, una occasione di incontri e di dibattiti per organizzare l’autunno di lotta che ci aspetta - si legge nella nota stampa - Anche ad Ancona dunque intendiamo andare avanti. E' ora di muoversi. Ripartiamo con una assemblea generale e aperta a tutte e tutti martedì 4 settembre alle ore 18,30, ancora una volta abbiamo scelto di fare le nostre assemblee all'aperto anziché al chiuso di sedi tradizionali, per dare un segno di discontinuità e per maggiore trasparenza e partecipazione. Dunque l'appuntamento è all'anfiteatro del Parco Belvedere di Posatora di Ancona (vicino al chiosco bar). Discuteremo come organizzare l'assemblea territoriale e come arrivare pronti alle lotte del prossimo autunno. Discuteremo dei temi, delle parole d’ordine e dei punti programmatici con i quali vogliamo coinvolgere e convincere la società e strutturare, sia localmente che a livello nazionale, una opposizione reale al governo grilloleghista che si sta dimostrando peggiore di ogni previsione".