Assegnazione alloggi Erp, pubblicato il bando speciale per gli sfrattati

E' stato pubblicato oggi, 21 marzo, il Bando speciale di concorso per la formazione di una graduatoria aperta - anno 2018 - di aspiranti all'assegnazione di alloggi di E.R.P. con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale.

Le domande devono essere recapitate a mano o spedite con raccomandata A/R all'Ufficio Protocollo Generale - Largo XXIV maggio Ancona: quelle pervenute entro il 28 di ciascun mese successivo a quella di pubblicazione del presente bando saranno di volta in volta istruite dall’Ufficio Casa ed esaminate da una Commissione, la quale procederà alla formazione di una graduatoria.

La collocazione in graduatoria, come sottolineato dall'Amministrazione, non dà peraltro diritto automatico all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che rimane subordinata alla disponibilità: le domande rimaste inevase per mancanza di alloggi destinati a sfrattati saranno automaticamente inserite nella graduatoria del mese successivo, permanendo i requisiti di partecipazione e possono essere presentate nel corso dell’anno 2018 fermo restando la scadenza ultima del 28 dicembre 2018. «Con questo provvedimento e in linea con altre iniziative – spiega l'Assessore alle Politiche abitative, Emma Capogrossi- l'Amministrazione intende dare risposta alle situazioni di difficoltà di cittadini che trovandosi a far fronte ad uno sfratto per finita locazione hanno difficoltà a reperire un altro alloggio sul mercato privato e a sostenerne il costo«.

I moduli di domanda ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti presso l'Ufficio Casa- Viale Della Vittoria n. 39 - 4° piano - Ancona. Tel. 071 222 2409 - 2414 - 2407