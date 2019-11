Inchieste e arresti in Comune, Altra Idea di città convoca un’assemblea straordinaria degli iscritti

A seguito delle gravi vicende giudiziarie che hanno colpito il comune di Ancona in questi giorni, tra cui l’arresto di un dipendente comunale e di 4 imprenditori, l’iscrizione nell’elenco degli indagati di 30 persone (di cui 4 assessori), il coordinamento di Altra Idea di Città ha deciso di convocare un’assemblea straordinaria dei soci per informarli sugli sviluppi del caso e prendere congiuntamente le dovute posizioni politiche.

"La trasparenza e la partecipazione sono gli elementi fondanti del nostro movimento politico e per questo si ritiene necessario aprire un dibattito con gli aderenti. Per il momento ci asteniamo nell’esprimere giudizi affrettati e lasciamo che la magistratura faccia il proprio corso per fare chiarezza sulla vicenda, convinti che il garantismo sia principio fondante del nostro Stato di Diritto. Tuttavia, il dato evidente è che qualcosa all’interno dell’apparato comunale non ha funzionato e che ognuno all’interno della giunta si dovrà assumere le proprie responsabilità. La vicenda non potrà certo passare in cavalleria con la solita retorica della “mela marcia”, come ha affermato la sindaca, perché le accuse sono gravi e stratificate e proprio per questo meriteranno un ampio approfondimento politico. Il nostro compito ora è quello di continuare a monitorare la vicenda e prendere le dovute posizioni sul caso. L’assemblea di Altra Idea di città è dunque convocata per lunedì 11 h. 21 nella sede di Altra idea di Città, Piazza Medaglie d’oro 9".